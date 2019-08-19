Тина Канделаки – о платном показе дерби: Клубам эти деньги важны для дальнейшего развития «Вопросы про платный контент получает только «Матч», – ответила менеджер.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему матч шестого тура премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА не транслируется в свободном доступе.

– В преддверии футбольного дерби «Спартак» – ЦСКА, которое показывает «Матч Премьер», самым популярным вопросом, который мне задавали в соцсетях, был: «Почему его не транслируют бесплатно?»

Скучный ответ про то, что права стоят денег, а клубам эти деньги важны для дальнейшего развития, возмущения болельщиков не отменяет. Но посмотрите, как изменилась ситуация на рынке в нашей стране: Okko транслирует АПЛ и берет за это деньги, появляются и другие игроки. Вопросы про платный контент при этом получает только «Матч», хотя и действует в полном соответствии с рыночной логикой, предоставляя качественный контент и платформу, которая работает без сбоев. При этом мы конкурируем с коллегами и стараемся вернуть каждый потраченный вами рубль профессиональной работой нашей команды, – написала Канделаки в своем телеграм-канале.