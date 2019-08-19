Виктор Гончаренко: Чалову нужно реализовывать такие моменты, какие были в первом тайме

- Если дети впервые попадают на стадион на такие матчи, то навсегда остаются в футболе. Наверное, было наше небольшое преимущество, но это не первый раз, когда мы не побеждаем, имея преимущество. Чалову нужно реализовывать такие моменты, какие были в первом тайме. Наверное, на таких матчах мы и растем.
Когда было задымление, судья Карасев сказал, что надо остановить игру, потому что VAR не видит поле. Но продолжили, когда видимость не улучшилась. Зачем тогда делать паузу, которая сбивает ритм?
ВИДЕО ГОЛОВ В МАТЧЕ «СПАРТАК» - ЦСКА
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