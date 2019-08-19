Олег Кононов: Жиго – лучший бомбардир команды? Это прекрасно!

- Дерби легким не бывает. Приятно, что выиграли. Первый тайм был равным, во втором мы были посильнее. Концовка была для нас напряженной, но выдержали.
Конечно, беспокоит, почему команда выходит на первый тайм закрепощенной. Проведем по этому поводу серьезное расследование. У ЦСКА в первом тайме было преимущество по владению мячом, что нас не устраивало.
Жиго - лучший бомбардир команды? Это прекрасно! Вспомните, как Франц Беккенбауэр в свое время подключался к атакам и забивал. У каждого игрока есть лучшие качества, которые мы хотим развивать, но в рамках общекомандной игры.
ВИДЕО ГОЛОВ В МАТЧЕ «СПАРТАК» – ЦСКА
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