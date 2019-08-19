Олег Кононов: Не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет – хочу побеждать сейчас Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что с каждым матчем команда становится сильнее.

- С каждой победой чувствую, что команда становится увереннее. А что касается меня, то это работа тренера - здесь всегда есть давление. Тем более - это «Спартак». Я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет - хочу побеждать сейчас.



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