«Вулверхэмптон» отнял очки у «Манчестер Юнайтед» В матче второго тура английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграл дома вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.

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Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Антони Марсьяль. В составе гостей на 55-й минуте отличился хавбек Рубен Невеш.

На 68-й минуте полузащитник манкунианцев Поль Погба не реализовал пенальти.

«Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка после двух туров. Для «волков» это вторая ничья подряд.

Напомним, что «Вулверхэмптоном» руководит экс-вратарь московского «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.