Во вторник пройдут три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Все игры начнутся в 22:00 (мск).

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Во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов запланированы три матча.

На пути чемпионов ЧФР (Румыния) примет в Клуж-Напоке пражскую «Славию», а АПОЭЛ (Кипр) сыграет в Никосии с «Аяксом» (Голландия). На пути лиг австрийский ЛАСК проведет в Линце домашний матч с бельгийским «Брюгге».

Отметим, что ЧФР играет в турнире с первого квалификационного раунда, АПОЭЛ – со второго, «Аякс», «Брюгге» и ЛАСК – с третьего, а «Славия» только начинает свое выступление в Лиге чемпионов.

Напомним, «Краснодар» сыграет первый матч с «Олимпиакосом» в среду. Ответные игры пройдут 27-28 августа, а 29 августа состоится жеребьевка группового этапа.