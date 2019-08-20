Хердур Магнуссон: Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва – красно-синяя (фото) ЦСКА проиграл «Спартаку» в шестом туре премьер-лиги.

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поблагодарил болельщиков после дерби со «Спартаком» (1:2) на «Открытие Арене» в шестом туре премьер-лиги.

«Поддержка до и во время матча была очень крутой. Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва – красно-синяя. Мы будем работать и сделаем все, чтобы победить в следующей игре», – написал в инстаграме 26-летний исландец на английском и русском языках.

Напомним, «Спартак» победил благодаря дублю защитника Самуэля Жиго. Между голами француза у ЦСКА отличился защитник Марио Фернандес.

После шести туров у армейцев десять очков и шестое место в турнирной таблице.