«Спасибо, удивительный Жиго». Назаров спел в честь победы над ЦСКА (видео) «Спартак» обыграл ЦСКА в шестом туре премьер-лиги благодаря дублю Жиго.

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спел песню в честь победы в дерби с ЦСКА (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на «Открытие Арене».

«День такой хороший, нет на сердце ноши,

Кнут устал хлестать по лошадям.

Стадиона площадь провожает лошадь,

Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.

Спасибо, удивительный Жиго!

Мужики, спасибо за победу!

Лошади стреножены, заправлены в загон,

Так людского счастья не изведав.

Спасибо, что взнуздали рысака,

Укатали, превратили в клячу.

Мы так долго ждали силы от «Спартака»,

Красоты и воли в каждом матче… Спасибо!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram #мыспартакавыувы Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 19 Авг 2019 в 2:44 PDT

Напомним, француз Самуэль Жиго забил оба гола в ворота ЦСКА и был признан лучшим игроком матча. Единственный мяч армейцев на счету защитника Марио Фернандеса.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.