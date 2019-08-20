«Спасибо, удивительный Жиго». Назаров спел в честь победы над ЦСКА (видео)

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спел песню в честь победы в дерби с ЦСКА (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на «Открытие Арене».
«День такой хороший, нет на сердце ноши,
Кнут устал хлестать по лошадям.
Стадиона площадь провожает лошадь,
Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.
Спасибо, удивительный Жиго!
Мужики, спасибо за победу!
Лошади стреножены, заправлены в загон,
Так людского счастья не изведав.
Спасибо, что взнуздали рысака,
Укатали, превратили в клячу.
Мы так долго ждали силы от «Спартака»,
Красоты и воли в каждом матче… Спасибо!»
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Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)
Напомним, француз Самуэль Жиго забил оба гола в ворота ЦСКА и был признан лучшим игроком матча. Единственный мяч армейцев на счету защитника Марио Фернандеса.
«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.