Оле-Гуннар Сульшер: В первом тайме мы показали зрелую игру, во втором – немного сырую «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) на «Молинью Стэдиум».

«Мы больше владели мячом, – приводит BBC слова норвежца. – Забили первый гол, но знали, что после перерыва соперник побежит, словно на пожар.

Наверное, они заслуженно забили ответный мяч. Я думал, что после этого мы снова начали контролировать игру и могли бы победить.

В первом тайме мы показали зрелую игру, во втором – немного сырую. Команда прибавляет. У нас молодой состав, игроки будут учиться. И в этом матче мы учились на поле.

У нас был пенальти, что обычно дало бы дополнительные два очка, но иногда голкиперы выручают».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» повел в счете после гола француза Антони Марсьяля, а после ответного мяча «волков» другой француз – Поль Погба – не реализовал пенальти.