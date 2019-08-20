Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш: VAR? Нужно сохранять терпение при просмотре Португалец сравнял счет в матче с «Манчестер Юнайтед», но его гол просматривали на предмет офсайда.

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче второго тура премьер-лиги на «Молинью Стэдиум».

«Манчестер Юнайтед» очень здорово провел начало матча, – приводит BBC слова 22-летнего португальца. – Нам было трудно держать контроль над игрой, но во втором тайме мы приспособились и начали немного рисковать.

У них очень хорошая команда, но и мы приложили большие усилия. Я очень доволен голом и результатом, потому что мы сыграли вничью с большой командой.

VAR? Нужно сохранять терпение при просмотре. К счастью, в этот раз наш гол засчитали. Мы проделали отличную работу во втором тайме».

Напомним, Рубен Невеш сравнял счет на 55-й минуте, однако после взятия ворот судьи просмотрели эпизод на предмет офсайда.