СМИ: Роналду требует у «Ювентуса» подписать Неймара Португалец продолжает работу на трансферном рынке.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству с требованием приобрести форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Don Balon.

Менеджмент согласился со своим звездным игроком и готов предложить за бразильца 100 миллионов евро и Пауло Дибалу.

Ранее сообщалось, что Роналду потребовал приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. В итоге молодой защитник подписал контракт с туринцами.