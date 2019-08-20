Натхо играет под шестым номером в память о родственнице Новичок «Партизана» Бибрас Натхо рассказал, почему он взял в белградском клубе шестой номер.

В «Рубине» и ЦСКА на спине израильтянина был номер 66.

– Это трагическая история. Дочь моего дяди была баскетболисткой, но десять лет назад она погибла в автомобильной аварии. Она выступала под шестым номером. Я взял этот номер в память о ней, – приводит слова Натхо твиттер «Партизана».