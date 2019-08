Натхо играет под шестым номером в память о родственнице

В «Рубине» и ЦСКА на спине израильтянина был номер 66.

– Это трагическая история. Дочь моего дяди была баскетболисткой, но десять лет назад она погибла в автомобильной аварии. Она выступала под шестым номером. Я взял этот номер в память о ней, – приводит слова Натхо твиттер «Партизана».

🗨️ Why the number six?



Bibras: «It's a tragic story. My uncle's daughter played basketball and suffered a car accident ten years ago. She wore number six on her jersey, and that's why I wear that number.» pic.twitter.com/5WPRWdAsmv