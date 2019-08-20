Роббен станет тренером «Мюнхена 1860» Известный голландский полузащитник Арьен Роббен станет тренером детской команды «Мюнхена 1860».

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В академии этого клуба обучается его сын. Напомним, что голландец с 2009 года выступал за другой мюнхенский клуб – «Баварию».

При этом футболист, объявивший о завершении карьеры, не исключил своего возвращения в большой футбол.

– Возвращение на поле? Никто не знает, что ждет нас в будущем, – цитирует Роббена Bild.