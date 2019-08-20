«Енисей» проиграл «Спартаку-2» Руденко забил седьмой мяч в сезоне.

В заключительном матче девятого тура ФНЛ «Спартак-2» дома обыграл «Енисей» – 2:0.

Забитыми мячами отметились Александр Руденко (18-я минута) и Леонид Миронов (27, пенальти).

С 25-й минуты красноярцы играли в меньшинстве после удаления Шамиля Гасанова. На 29-й минуте хавбек гостей Егор Иванов не реализовал пенальти.

Красно-белые с 15 очками занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» – предпоследний.