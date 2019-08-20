Ширко потроллил Сутормина и «Зенит» Директор спортивной школы «Химок» Александр Ширко заявил, что клуб не будет претендовать на компенсацию за переходы своего воспитанника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и из «Рубина» в «Зенит».

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По данным «БИЗНЕС Online», за оба трансфера было заплачено по 50 000 рублей. «Химки» могут претендовать до пяти процентов от этих сумм (не более 5000 рублей).

– Чтобы получить компенсацию, биться не надо, просто нужно направить письмо и заключить договор с «Зенитом» о перечислении этой суммы. Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией.

Видимо, такого уровня футболист, что он стоит всего 50 тысяч рублей. У нас дети дороже стоят, когда они заключают первый контракт. А здесь игрок сборной переходит в один из богатейших клубов России, может быть, и Европы. Получается то, что получается, – приводит слова Ширко «РИА Новости».