«Волгарь» получил 494 рубля за переход Сутормина в «Рубин» В распоряжении «БИЗНЕС Online» оказалось письмо на имя руководителя «Волгаря» Андрея Шарохина.

Загрузка...

В нем сообщается, что астраханцы получили 494 рубля (0,988 %) за трансфер своего бывшего полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин». Сам трансфер обошелся казанцам в 50 000 рублей.

– Не могу пока комментировать эту ситуацию. Мы отправили запросы в РФС и клубы по этому вопросу. Ждем от них ответа, – сказал Шарохин.

Источник: «БИЗНЕС Online»