Девич вернулся в «Вождовац» Экс-нападающий «Рубина» и «Ростова» Марко Девич перешел в сербский «Вождовац» в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт клуба..

Форвард выступал за «драконов» в 2004 году, после чего перебрался в украинский чемпионат. Далее уроженец Белграда принял украинское гражданство.

Девич – победитель чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, а также обладатель Кубка Лихтенштейна. 27 октября футболисту исполнится 36 лет.