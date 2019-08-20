В MLS появится 28-й клуб Главная лига соккера (MLS) сообщила о расширении.

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В 2022 году в лигу будет включен «Сент-Луис».

Сейчас в MLS выступают 24 клуба из США и Канады. В следующем сезоне в лигу вступят «Нэшвилл» и клуб Дэвида Бекхэма «Майами». В 2021 – «Остин».

«Сент-Луис» основан в 2014 году. На данный момент клуб, выступающий во втором американском дивизионе, тренирует Тони Пулис.