СМИ: «Спартак» интересуется Гоналоном Опорный полузащитник «Ромы» Максим Гоналон попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

По данным Le10Sport, футболист может оказаться в «Ренне», «Лестере», «Галатасарае» и московском «Спартаке».

Минувший сезон француз провел в «Севилье» на правах аренды.

Трансфер 30-летнего хавбека оценивается в четыре миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о трансфере опорного полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.