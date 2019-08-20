Ари и Мартынович не сыграют с «Олимпиакосом» Участие Кабелла под вопросом.

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев сообщил о кадровых потерях перед матчем с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

– Ари и Мартынович не полетели с командой в Грецию. Мартынович получил повреждение в матче с «Тамбовом», Ари не восстановился до конца после травмы в игре с «Рубином». Выход на поле Реми Кабелла возможен, решение будет принято завтра, – цитирует Матвеева ТАСС.

Матч состоится 21 августа в Пирее.