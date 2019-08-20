Дмитрий Селюк: 50 тысяч рублей за Сутормина? Даже как-то многовато Известный футбольный агент Дмитрий Селюк посмеялся над новостями о трансферах полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» за 50 000 тысяч рублей.

Новости СМИ2 О странных операциях сегодня сообщил казанский сайт «БИЗНЕС Online», опубликовав сопутствующие документы. – 50 тысяч рублей? Даже как-то многовато, переплатили (смеется). За такие деньги Сутормина мог купить любой болельщик. Билеты на лучшие места на концерте Аллы Пугачевой стоят дороже. Людям не дали возможности, что выбрать: посещение культурного мероприятия или же личного футболиста, – приводит слова Селюка RT.