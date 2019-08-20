«Аякс» без Промеса не смог обыграть АПОЭЛ Голландцам было сложно на Кипре.

Новости СМИ2 В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» – 0:0. В составе гостей на 80-й минуте за две желтые карточки был удален защитник Нуссайр Мазрауи. Атакующий хавбек «Аякса» Квинси Промес пропустил матч из-за травмы. Ответная встреча пройдет 28 августа в Амстердаме.