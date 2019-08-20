«Аякс» без Промеса не смог обыграть АПОЭЛ

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» – 0:0.
В составе гостей на 80-й минуте за две желтые карточки был удален защитник Нуссайр Мазрауи. Атакующий хавбек «Аякса» Квинси Промес пропустил матч из-за травмы.
Ответная встреча пройдет 28 августа в Амстердаме.
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