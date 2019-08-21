Луис Адриано помог «Палмейрасу» победить «Гремио» в Кубке Либертадорес

«Палмейрас» победил в гостях «Гремио» (1:0) в первом матче ¼ финала Кубка Либертадорес на «Гремио Арене» в Порту-Алегри.
Единственный гол на 31-й минуте забил полузащитник Густаво Скарпа. Отметим, что с 77-й минуты гости доигрывали матч вдесятером после удаления полузащитника Фелипе Мело.
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано вышел в стартовом составе «Палмейраса» и провел на поле 75 минут. Этот матч в клубе стал вторым для 32-летнего бразильца.
В составе «Гремио» бывший форвард «Анжи» Диего Тарделли вышел на замену. А полузащитник Ромуло, также ранее выступавший за «Спартак», остался в запасе.
Ответный матч пройдет 28 августа на стадионе «Пакаэмбу» в Сан-Паулу.
Кубок Либертадорес
¼ финала
1-й матч
«Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия) – 0:1 (0:1)
Гол: Густаво Скарпа, 31.
Удаление: Фелипе Мело («Палмейрас»), 77.
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