Луис Адриано помог «Палмейрасу» победить «Гремио» в Кубке Либертадорес Бывший форвард «Спартака» провел на поле 75 минут.

«Палмейрас» победил в гостях «Гремио» (1:0) в первом матче ¼ финала Кубка Либертадорес на «Гремио Арене» в Порту-Алегри.

Единственный гол на 31-й минуте забил полузащитник Густаво Скарпа. Отметим, что с 77-й минуты гости доигрывали матч вдесятером после удаления полузащитника Фелипе Мело.

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано вышел в стартовом составе «Палмейраса» и провел на поле 75 минут. Этот матч в клубе стал вторым для 32-летнего бразильца.

В составе «Гремио» бывший форвард «Анжи» Диего Тарделли вышел на замену. А полузащитник Ромуло, также ранее выступавший за «Спартак», остался в запасе.

Ответный матч пройдет 28 августа на стадионе «Пакаэмбу» в Сан-Паулу.

Кубок Либертадорес

¼ финала

1-й матч

«Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия) – 0:1 (0:1)

Гол: Густаво Скарпа, 31.

Удаление: Фелипе Мело («Палмейрас»), 77.