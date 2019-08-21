Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне» Француз получил травму в матче с «Атлетиком», но отказался от медосмотра сразу после игры.

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Агент Мусса Сиссоко заявил, что полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не намерен покидать клуб.

Напомним, в матче первого тура примеры с «Атлетиком» (0:1) 22-летний француз получил повреждение, однако посчитал его несерьезным и отказался от медосмотра сразу после игры, улетев в Сенегал. Однако в понедельник выяснилось, что из-за травмы бедра он пропустит пять недель.

«Усман – игрок «Барселоны», – приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, – он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов. Усман никогда не планировал уходить из «Барселоны». Он комфортно себя чувствует в клубе и настроен закрепиться в нем на долгое время.

Несмотря на предложения от нескольких больших европейских клубов, Усман убежден, что уже сейчас выступает за самый большой из них. Необоснованные сообщения, которые имеют целью навредить ему, не окажут никакого влияния на его будущее. На него не влияет то, что говорят о возможных переходах».

За два года в «Барселоне» Дембеле провел 66 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Добавим, что Сиссоко опроверг информацию о том, что после матча с «Атлетиком» Дембеле летал в Сенегал.