Тимофеев не сыграет со «Спартаком» по условиям аренды «Крылья Советов» примут «Спартак» в воскресенье.

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу седьмого тура премьер-лиги со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

По условиям арендного соглашения полузащитник Артем Тимофеев, права на которого принадлежат красно-белым, не сыграет в ближайшем матче.

25-летний Тимофеев провел в «Крыльях Советов» весеннюю часть прошлого сезона, а летом клуб продлил аренду игрока еще на один год. На старте нового чемпионата опорный полузащитник принял участие в четырех матчах и сделал одну результативную передачу.

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак завершил восстановление в Германии и вернулся в Самару. Он продолжит реабилитацию на клубной базе. Полузащитники Денис Якуба и Геннадий Киселев по-прежнему занимаются по индивидуальной программе.

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 25 августа на «Самара Арене». Начало игры – 19:00 (мск).