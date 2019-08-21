Борис Игнатьев: «Порту» был более серьезным соперником для «Краснодара», чем «Олимпиакос» «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы «Краснодара» в матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Краснодар» избаловал нас в предыдущем этапе квалификации, – приводят «Известия» слова Балахнина. – Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник «быков» был гораздо более серьезным и опасным, чем «Олимпиакос».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Краснодар» по сумме двух матчей прошел «Порту» за счет большего числа голов, забитых на чужом поле (0:1, 3:2), в то время как «Олимпиакос» был сильнее «Истанбула» (1:0, 2:0).

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).