«Спартак» прилетел в Португалию на матч с «Брагой» (фото)

«Спартак» прилетел в Португалию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», сообщает официальный твиттер клуба.
В понедельник красно-белые одержали победу над ЦСКА (2:1) в шестом туре премьер-лиги, а уже накануне вылетели в Португалию.
В среду главный тренер «Спартака» Олег Кононов и один из игроков примут участие в пресс-конференции. А в 20:00 (мск) на Муниципальном стадионе Браги начнется предыгровая тренировка команды.
Напомним, в третьем квалификационном раунде «Спартак» дважды обыграл швейцарский «Тун» (3:2, 2:1), а «Брага» выбила из борьбы датский «Брондбю» (4:2, 3:1).
Первый матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на Муниципальном стадионе Браги. Начало – 21:45 (мск). Ответная игра состоится на «Открытие Арене» 29 августа.
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