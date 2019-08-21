«Спартак» прилетел в Португалию на матч с «Брагой» (фото) - Советский спорт
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21 августа 2019 12:11ФутболЛипкин Антон

«Спартак» прилетел в Португалию на матч с «Брагой» (фото)

«Спартак» и «Брага» сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» прилетел в Португалию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», сообщает официальный твиттер клуба.

В понедельник красно-белые одержали победу над ЦСКА (2:1) в шестом туре премьер-лиги, а уже накануне вылетели в Португалию.

В среду главный тренер «Спартака» Олег Кононов и один из игроков примут участие в пресс-конференции. А в 20:00 (мск) на Муниципальном стадионе Браги начнется предыгровая тренировка команды.

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Спартак» дважды обыграл швейцарский «Тун» (3:2, 2:1), а «Брага» выбила из борьбы датский «Брондбю» (4:2, 3:1).

Первый матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на Муниципальном стадионе Браги. Начало – 21:45 (мск). Ответная игра состоится на «Открытие Арене» 29 августа.

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