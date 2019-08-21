«Барселона» хочет арендовать Неймара на два года с обязательством выкупа Такой вариант может устроить «ПСЖ».

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«Барселона» продолжает переговоры с «Пари Сен-Жермен» о возвращении форварда Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонцы предложили чемпионам Франции вариант с двухлетней арендой 27-летнего бразильца с обязательством выкупа. Кроме того, «Барселона» готова заплатить и за каждый год, проведенный Неймаром в аренде. При этом выплаты будут более значительными, чем, например, «Бавария» платит клубу за аренду другого бразильца – Филипе Коутиньо (8,5 миллиона евро).

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» отклонит вариант с арендой Неймара сроком на один год. Однако двухлетнее соглашение может устроить чемпионов Франции. В свою очередь оно позволит «Барселоне» накопить средства для выплаты полной компенсации за игрока.