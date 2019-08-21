Криштиану Роналду: Может, завершу карьеру в следующем году, а может, буду играть до 40 лет Португалец не думает о завершении карьеры.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько еще лет планирует продолжать карьеру.

«Я не думаю об этом, – приводит AS слова 34-летнего португальца. – Возможно, завершу карьеру в следующем году. А могу играть и до 40-41 года.

Не знаю. Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом. Это настоящий дар, и я буду продолжать получать от этого удовольствие».

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом прошлого года. За первый сезон в Италии он провел за команду 43 матча, в которых забил 28 голов и сделал десять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.