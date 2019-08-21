«Динамо» интересуется голкипером «Ромы» Ольсеном Швед провел в Риме один сезон.

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Голкипер «Ромы» Робин Ольсен интересен «Динамо», сообщил в твиттере журналист Николо Скира.

По его информации, клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна трудоустроить ряд игроков, в число которых входить и 29-летний швед.

Ольсен перешел в «Рому» в июле 2018 года из «Копенгагена». В прошлом сезоне он провел за «джаллоросси» 35 матчей (из них семь – «на ноль») и пропустил 58 голов. Ранее он также выступал за «Мальме» (Швеция) и ПАОК (Греция).

В составе сборной Швеции на счету Ольсена 31 матч. Он был основным вратарем команды на чемпионате мира в России, где «тре крунур» дошли до четвертьфинала.

Напомним, первым номером «Динамо» в начале нового чемпионата был Антон Шунин, который получил травму в матче пятого тура с «Зенитом» (0:2). В предыдущей игре с «Локомотивом» (1:2) в воротах бело-голубых сыграл Игорь Лещук.