Криштиану Роналду: Теперь любой игрок стоит 100 миллионов, особо ничего не показав «Ювентус» заплатил за португальца 117 миллионов евро.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о своей трансферной стоимости.

«Ее сложно посчитать, – приводит O Jogo слова 34-летнего португальца. – Сейчас делается большая ставка на потенциал, индустрия футбола стала другой. (Полузащитник «Атлетико») Жоау Фелиш – отдельная история. Но теперь любой игрок стоит 100 миллионов, особо ничего не показав.

В футболе стало больше денег. Защитник или вратарь могут оцениваться в 70-80 миллионов. Я с этим не согласен. Но таков мир, в котором мы живем, таков рынок. И это нужно уважать».

Напомним, в прошлом году трансфер Роналду из «Реала» обошелся «Ювентусу» в 117 миллионов евро.

Нынешним летом «Атлетико» заплатил за 19-летнего Жоау Фелиша 126 миллионов евро.