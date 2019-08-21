«ПСЖ» надеется до сентября подписать контракт с Доннаруммой - Советский спорт
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21 августа 2019 14:23Футбол

«ПСЖ» надеется до сентября подписать контракт с Доннаруммой

«ПСЖ» надеется оформить сделку по трансферу голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы до закрытия трансферного окна (2 сентября).

Как сообщает L'Equipe, руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает поиски основного голкипера и считает, что вратарь итальянской команды лучше всего подходит на эту роль.

По информации издания, в переходе Доннаруммы лично заинтересован спортивный директор действующих чемпионов Франции Леонардо, который хорошо знаком с возможностями вратаря «Милана».

Отмечается, что на данный момент шансы на то, что голкипер покинет Милан и переберется в Париж равны нулю, однако предложение свыше 70 миллионов евро могут изменить взгляд руководства итальянской команды на этот переход.

Напомним, что весной руководство «Милана» рассматривало вариант с продажей голкипера в летнее межсезонье в связи с санкциями со стороны УЕФА.

Добавим, что Доннарумма является воспитанником академии «Милана» и выступает за основную команду с июля 2015 года. За это время 20-летний голкипер провел 164 матча за итальянский клуб во всех турнирах, пропустив 166 мячей.

Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня 2021 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt.com в 55 миллионов евро.

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