Рибери подписал двухлетний контракт с «Фиорентиной» - Советский спорт
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21 августа 2019 14:33Футбол

Рибери подписал двухлетний контракт с «Фиорентиной»

«Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, официальная презентация 36-летнего хавбека состоится завтра.

По информации портала transfermarkt, контракт Рибери с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что зарплата француза в итальянской команде составит 10 миллионов евро.

Напомним, что предыдущие 12 сезонов Рибери провел в «Баварии». В 425 матчах за клуб на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

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