«Луч» победил «Читу» и вышел в 1/16 финала Кубка России Единственный гол забил Белунов.

«Луч» одержал в гостях победу над «Читой» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка России на стадионе «Локомотив» в Чите.

Единственный гол на 12-й минуте забил 19-летний полузащитник Никита Белунов. Отметим, что с 82-й минуты «Чита» доигрывала матч вдесятером после удаления полузащитника Станислава Павлова, которому была показана прямая красная карточка.

В среду пройдет еще 12 матчей 1/32 финала. Напомним, с 1/16 финала Кубка России в борьбу вступают клубы премьер-лиги. Жеребьевка этой стадии пройдет позднее.

Кубок России

1/32 финала

«Чита» (Чита) – «Луч» (Владивосток) – 0:1 (0:1)

Гол: Белунов, 12.

Удаление: Павлов («Чита»), 82.