Сульшер получит на трансферы «Манчестер Юнайтед» зимой 75 миллионов фунтов Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получит 75 миллионов фунтов на покупку игроков в зимнее трансферное окно.

Новости СМИ2 Как сообщает The Sun, деньги от продажи бельгийского нападающего Ромелу Лукаку будут в полном объеме выделены руководством «Манчестер Юнайтед», чтобы усилить команду ближайшей зимой. Напомним, что в летнее трансферное окно «манкунианцы» потратили 150 миллионов фунтов на покупку Аарона Ван-Биссаки, Дэниела Джеймса и Гарри Магуайра. Напомним, что Лукаку летом пополнил состав миланского «Интера». Переход бельгийского форварда обошелся итальянской команде в 58,5 миллиона фунтов.