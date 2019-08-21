Сульшер получит на трансферы «Манчестер Юнайтед» зимой 75 миллионов фунтов - Советский спорт
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21 августа 2019 18:14Футбол

Сульшер получит на трансферы «Манчестер Юнайтед» зимой 75 миллионов фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получит 75 миллионов фунтов на покупку игроков в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, деньги от продажи бельгийского нападающего Ромелу Лукаку будут в полном объеме выделены руководством «Манчестер Юнайтед», чтобы усилить команду ближайшей зимой.

Напомним, что в летнее трансферное окно «манкунианцы» потратили 150 миллионов фунтов на покупку Аарона Ван-Биссаки, Дэниела Джеймса и Гарри Магуайра.

Напомним, что Лукаку летом пополнил состав миланского «Интера». Переход бельгийского форварда обошелся итальянской команде в 58,5 миллиона фунтов.

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