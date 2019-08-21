«Алания» обыграла «Ротор» и вышла в 1/16 финала Кубка России

У владикавказской команды голами отметились Батраз Хадарцев (27-я минута, пен.) и Бутта Магомедов (67), у волгоградского клуба точным ударом отличился Камиль Муллин (24).
Следующий соперник «Алании» определится в результате жеребьевки, которая состоится позднее.
Отметим, что со стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок России вступают команды российской премьер-лиги.
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