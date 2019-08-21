«Алания» обыграла «Ротор» и вышла в 1/16 финала Кубка России Футболисты «Алании» одержала победу над «Ротором» в домашнем матче 1/32 финала Кубка России со счетом 2:1.

Новости СМИ2 У владикавказской команды голами отметились Батраз Хадарцев (27-я минута, пен.) и Бутта Магомедов (67), у волгоградского клуба точным ударом отличился Камиль Муллин (24). Следующий соперник «Алании» определится в результате жеребьевки, которая состоится позднее. Отметим, что со стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок России вступают команды российской премьер-лиги.