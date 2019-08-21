Олег Кононов: Для «Спартака» важно быть командой, которая в каждой игре борется за победу Главный тренер «Спартака» Олег Кононов – о первом матче против «Браги» в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

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– «Брага» – опытный еврокубковый боец. Играя на выезде, нам нужно, в первую очередь, не пропустить.

У нас хорошая команда, отличные футболисты. Что касается ментальности, все хотят побеждать и играть в современный футбол.

Для нас очень важно быть едиными. Быть той командой, которая в каждой игре борется за победу, - приводит слова Кононова Sport24.ru.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии в четверг, ответная встреча состоится в Москве 29 августа.