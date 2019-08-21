Роман Зобнин: Каждая победа немножко добавляет оптимизма Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин – о первом матче против «Браги» в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

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– У нас уже были сложные матчи, и каждая победа немножко добавляет оптимизма. И чем больше выигрываем, тем настроение у всех лучше, тем лучше чувствуем себя и на поле, и внутри коллектива.

Восстановиться, учитывая перелеты, успеваем. Мы уже давно, как я сказал, играем в таком режиме. По крайней мере, до сегодняшнего дня никаких проблем с физикой не было, – приводит слова Зобнина Sport24.ru.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии в четверг, ответная встреча состоится в Москве 29 августа.