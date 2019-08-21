Олег Кононов: У «Спартака» одна проблема

- Нам предстоит игра с опытным еврокубковым бойцом, одной из лучших команд Португалии. Соперник имел на один больше на подготовку. Но наши ребята успели восстановиться после дерби с ЦСКА.

- В Лиге Европы вы, в отличие от дерби, пока не можете использовать Джордана Ларссона и Гуса Тила. Это проблема?

- Вовсе нет. У «Спартака» сейчас только одна проблема. Некоторые игроки пришли совсем недавно, и процесс их адаптации продолжается.

- Против ЦСКА вы сыграли от обороны. А как будет против «Браги»?

- Конечно, на выезде в еврокубках основная задача - не пропустить. Любой тренер вам так скажет. Но об атаке «Спартак» не собирается забивать. У нас есть свой стиль, который сейчас выстраивается.

- Ваш визави назвал козырем «Спартака» контратаки.

- Наши игроки хотят побеждать - вот что главное. Мы стремимся быть единым целым. А по тактике на матч я распространяться не готов. Все увидите на поле в четверг.