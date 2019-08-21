Жуткий перелом руки нападающего «Вила Новы» (видео, 18+) Нападающий бразильского «Вила Нова» Бруно Мазенга получил перелом руки в матче второго дивизиона первенства страны против «Спорт Ресифи» (0:2).

В одном из эпизодов Мазенга в борьбе с защитником соперника Норберто Нето неудачно приземлился и получил открытый перелом правой руки.