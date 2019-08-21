Жуткий перелом руки нападающего «Вила Новы» (видео, 18+) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 августа 2019 20:59Футбол

Жуткий перелом руки нападающего «Вила Новы» (видео, 18+)

Нападающий бразильского «Вила Нова» Бруно Мазенга получил перелом руки в матче второго дивизиона первенства страны против «Спорт Ресифи» (0:2).

В одном из эпизодов Мазенга в борьбе с защитником соперника Норберто Нето неудачно приземлился и получил открытый перелом правой руки.

Евгений Ловчев: Всех возмущают 50 тысяч за Сутормина. А про 8 млн за Новосельцева все забыли! Наш постоянный эксперт, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, не мог не высказаться по горячей теме. 21.08.2019 18:45 Футбол
Еще по теме:
«Чертаново» обыграло «Рязань» и вышло в 1/16 финала Кубка России «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина Рикарду Са Пинту: За «Порту» мстить не будем
Лучший бомбардир МЧМ и талант из СКА. Они зажгут в будущем сезоне КХЛ Топовая российская молодежь, которая пошумит в следующем чемпионате. 19.08.2019 17:25 Хоккей Костяев Иван
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. 16.06.2019 17:06 Фигурное катание Тигай Лев
Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяца Мария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти. 13.08.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке Калинская нанесла поражение Томовой в квалификации US Open Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца
«Ак Барс» набирает максимальные обороты. Как стартовал Кубок ЛЖД Рижское «Динамо» и «Ак Барс» начали турнир с побед. 21.08.2019 17:56 Хоккей Костяев Иван
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай
НХЛ готова ехать на ОИ в Пекин. Профсоюз игроков лиги скажет «да» или «нет» до 15 сентября В пятницу вице-комиссар НХЛ Билл Дейли сделал сенсационное заявление: в январе 2021 года вместо Матча всех звезд может пройти Кубок мира. 19.08.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Гончаренко отлично подготовился к «Спартаку», но ЦСКА слишком быстро устал Разбор московского дерби. 20.08.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Валерий Рейнгольд: Я не восхищен игрой «Спартак». Первый тайм провален полностью Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд по итогам матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) выразил недоумение игрой красно-белых в первом тайме. 20.08.2019 11:00 Футбол Усачев Владислав
Новости
21:07 Футбол «Олимпиакос» - «Краснодар»: Стартовые составы команд
20:59 Футбол Жуткий перелом руки нападающего «Вила Новы» (видео, 18+)
20:59 Футбол «Чертаново» обыграло «Рязань» и вышло в 1/16 финала Кубка России
20:54 Футбол «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
20:43 Футбол Рикарду Са Пинту: За «Порту» мстить не будем
20:30 Футбол Олег Кононов: У «Спартака» одна проблема
20:24 Футбол Роман Зобнин: Каждая победа немножко добавляет оптимизма
20:12 Футбол Луис Суарес готов к переходу в «Интер Майами» Бекхэма
19:59 Футбол Олег Кононов: Для «Спартака» важно быть командой, которая в каждой игре борется за победу
19:47 Футбол Первое интервью немецкого защитника тульского «Арсенала» на русском языке
19:30 Футбол «Трабзонспор» объявил о подписании трехлетнего контракта со Старриджем
19:19 Футбол Санчо – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» следующим летом
18:47 Футбол «Алания» обыграла «Ротор» и вышла в 1/16 финала Кубка России
18:36 Футбол Семак дисквалифицирован на два матча
18:14 Футбол Сульшер получит на трансферы «Манчестер Юнайтед» зимой 75 миллионов фунтов
18:01 Футбол Рикарду Орта: У «Браги» большие амбиции, постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы
17:36 Футбол Ривалдо призвал Неймара присоединиться к «Ювентусу»
17:26 Футбол «Часть меня навсегда останется красно-белой». Коммерческий директор «Спартака» покидает клуб
17:15 Теннис Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году
17:00 Футбол РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед Бердыевым
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика