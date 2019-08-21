«Чертаново» обыграло «Рязань» и вышло в 1/16 финала Кубка России Футболисты «Чертаново» одержали победу над «Рязанью» в гостевом матче в 1/32 финала Кубка России со счетом 4:1.

Новости СМИ2 В составе московского клуба голами отметились Дмитрий Цыпченко (23-я минута) и Николай Прудников, оформивший хет-трик (40, 71, 79). У «Рязани» точным ударом отличился Артем Малахов (57). Следующий соперник «Алании» определится в результате жеребьевки, которая состоится позднее. Отметим, что со стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок России вступают команды российской премьер-лиги.