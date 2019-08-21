Дзаппакоста на правах аренды перешел в «Рому»

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, срок аренды рассчитан до января 2020 года с возможностью продления до 20 июня 2020 года.
- Возможность играть за такой замечательный клуб - огромная мотивация - не могу дождаться начала тренировок вместе со своими новыми товарищами по команде, - рассказал Дзаппакоста после подписания контракта.
Напомним, что Дзаппакоса перешел в «Челси» из «Торино» летом 2017 года за 25 миллионов евро. С тех пор итальянец провел 52 матча за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи.
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