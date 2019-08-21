«Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в «Наполи».

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По информации Corriere dello Sport, руководство «Интера» согласилось продать 26-летнего аргентинского нападающего в «Наполи».

Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя предложил «Интеру» за переход Икарди 65 миллионов евро плюс бонусы. В качестве компенсации «Наполи» также предлагал включить в сделку по трансферу польского нападающего команды Аркадиуша Милика.

Напомним, что этим летом Икарди отклонил все варианты своего трансфера, кроме перехода в «Ювентус», несмотря на то, что его несколько раз выводили из состава команды и публично заявляли о том, что форвард не является частью будущего «Интера».

Добавим, что Икарди перешел в миланский клуб из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Действующий контракт аргентинца с «Интером» рассчитан до 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.