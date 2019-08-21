«Химки» разгромили «Авангард» и пробились в 1/16 финала Кубка России. Дядюн оформил хет-трик «Химки» пробились в 1/16 финала Кубка России, обыграв курский «Авангард».

Игра 1/32 финала завершилась со счетом 4:1. У «Химок» три мяча в ворота «Авангарда» забил нападающий Владимир Дядюн (3-я, 7-я, 74-я минуты). Еще одним голом у хозяев отметился Богдан Мишуков, который поразил ворота курского клуба на 16-й минуте.

Добавим, что у гостей отличился Михаил Земсков (15-я минута).