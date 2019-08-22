В четверг пройдет 21 матч раунда плей-офф Лиги Европы - Советский спорт
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22 августа 2019 08:50ФутболЛипкин Антон

В четверг пройдет 21 матч раунда плей-офф Лиги Европы

«Спартак» сыграет в гостях с «Брагой».

В четверг в Лиге Европы пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы
Раунд плей-офф
1-е матчи

17:00 «Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия)
18:00 «Арарат-Армения» (Армения) – «Дюделанж» (Люксембург)
20:00 «Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия)
20:00 «Мальме» (Швеция) – «Бней Иегуда» (Израиль)
20:30 «Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения)
20:30 «Фейеноорд» (Голландия) – «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль)
20:45 «Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия)
21:00 АЕК (Греция) – «Трабзонспор» (Турция)
21:00 «Легия» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия)
21:30 «Стяуа» (Румыния) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)
21:30 «Гент» (Бельгия) – «Риека» (Хорватия)
21:30 ПСВ (Голландия) – «Аполлон» (Кипр)
21:30 «Страсбур» (Франция) – «Айнтрахт» (Германия)
21:30 АЗ (Голландия) – «Антверпен» (Бельгия)
21:45 «Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция)
21:45 «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)
21:45 «Брага» (Португалия) – «Спартак» (Россия)
22:00 «Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция)
22:00 «Торино» (Италия) – «Вулверхэмптон» (Англия)
22:00 «Эспаньол» (Испания) – «Заря» (Украина)
22:00 «Партизан» (Сербия) – «Мольде» (Норвегия)

Ответные матчи пройдут 29 августа. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап, жеребьевка которого состоится 30 августа в Монако.

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