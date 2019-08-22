Сергей Матвеев: При счете 2:0 можно было остановиться, а мы сыграли авантюрно - Советский спорт
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22 августа 2019 09:13ФутболЛипкин Антон

Сергей Матвеев: При счете 2:0 можно было остановиться, а мы сыграли авантюрно

«Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Результат, конечно, для нас не очень комфортный, – сказал Матвеев на пресс-конференции. – Это преимущество нам будет сложно отыграть дома.

Если вернуться к игре, то первый тайм, на наш взгляд, был равным, хотя «Олимпиакос» и забил свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма (Реми) Кабелла. Структура игры немного нарушилась, и во втором тайме стало сложнее комбинировать и переходить к атакующим действиям.

После счета 2:0 можно было немного остановиться и перейти к оборонительным действиям. Все-таки общий матч состоит из двух игр. Но мы сыграли немного авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки».

Напомним, дубль у «Олимпиакоса» оформил серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе. Причем три гола «Краснодар» пропустил в последние 12 минут матча.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».

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