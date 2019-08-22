Сергей Матвеев: По первым предположениям Кабелла выбыл надолго

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее высказался о травме француза Реми Кабелла.
«По первым предположениям он выбыл надолго, – сказал Матвеев. – Но нужно сделать более тщательный анализ его травмы. Думаю, в ближайшее время это произойдет.
Сначала он был готов продолжать игру, но через какое-то время он дал понять, что нужна замена».
Напомним, 29-летний Кабелла вышел в стартовом составе «Краснодара», но был заменен на 25-й минуте на шведа Кристоффера Олссона.
Полузащитник перешел в «Краснодар» в июле из «Сент-Этьена». Его трансфер обошелся клубу в 12 миллионов евро. Француз провел пять матчей за «быков» и отметился одной результативной передачей.
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