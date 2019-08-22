Георгий Джикия: Состав варьируется, и в этом тоже есть свои плюсы - Советский спорт
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22 августа 2019 10:02ФутболЛипкин Антон

Георгий Джикия: Состав варьируется, и в этом тоже есть свои плюсы

«Спартак» сыграет с «Брагой» в квалификации Лиги Европы.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» высказался о том, как на игре команды сказываются постоянные изменения в составе.

«В нашей обойме большая группа футболистов, – приводят «Известия» слова 25-летнего защитника. – Состав варьируется, и в этом тоже есть свои плюсы».

Напомним, в квалификации Лиги Европы за «Спартак» не могут выступать полузащитник Гус Тил и форвард Джордан Ларссон, заигранные в турнире за свои предыдущие команды. При этом в еврокубковых матчах в стартовом составе выходит форвард Эсекиэль Понсе, отбывающий трехматчевую дисквалификацию в премьер-лиге.

Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры – 21:45 (мск).

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