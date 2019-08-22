Александр Мартынович: «Краснодар» зря побежал вперед во втором тайме «Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов.

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович, пропускавший матч с «Олимпиакосом» (0:4) в раунде плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее, высказался о причинах крупного поражения.

«Во втором тайме зря побежали вперед, слишком увлеклись атакой, – приводит ТАСС слова 31-летнего белоруса. – Пропустили быструю контратаку – 0:2 и все, потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов – не знаю, что сказать».

Напомним, первый гол «Краснодар» пропустил на 30-й минуте, а еще три мяча – в последние 12 минут матча.

Мартынович получил повреждение перед матчем шестого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0) и пропустил вторую подряд игру команды.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».