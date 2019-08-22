Конте готов лично поручиться за Видаля перед руководством «Интера» Итальянец рассчитывает на переход чилийца.

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел бы видеть в составе команды полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, сообщает Tuttosport.

До закрытия трансферного окна «нерадзурри» рассчитывают укрепить позицию центрального полузащитника, который способен выполнять большой объем работы в середине поля, а также отмечаться результативными действиями.

Главной целью клуба остается серб Сергей Милинкович-Савич из «Лацио», однако Конте был бы рад снова поработать с чилийцем Артуро Видалем из «Барселоны», которого он тренировал в «Ювентусе».

Конте готов лично поручиться за 32-летнего игрока перед руководством, которое сомневается в целесообразности приглашения Видаля из-за его образа жизни. Ранее чилиец не раз попадал в конфликтные истории за пределами футбольного поля.

В прошлом сезоне Видаль провел 53 матча во всех турнирах за «Барселону», забил три гола и сделал семь результативных передач.